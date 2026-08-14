Тюменские подростки участвуют в военно-тактических соревнованиях "Путь ВОИНа"

В оборонно-спортивном лагере "Авангард" Волгоградской области 13 августа стартовал отборочный этап II Всероссийских военно-тактических соревнований "Путь ВОИНа", по итогам из 18 команд четыре сильнейшие в финале встретятся под Салехардом.

В этом году в соревнованиях принимают участие более 200 курсантов из 18 филиалов Центра "ВОИН" — от ЛНР до Камчатки, тюменская команда в их числе.

Соревнования проходят по инициативе вице-премьера — полпреда Президента РФ в ДФО, Председателя Наблюдательного совета Центра "ВОИН" Юрия Трутнева. Задача состязаний — улучшать систему подготовки и закреплять знания, навыки, которые курсанты получают в Центре.

Герой России, участник президентской программы "Время героев", командир Центра "ВОИН" Андраник Гаспарян:

Каждый, кто вышел на "Путь ВОИНа", уже сделал главный выбор — любить свою Родину. Вы своими поступками на самом деле доказываете, что вы — будущее России. Ваше главное преимущество — это командная сплоченность, где один за всех, и сотни часов тренировок. За сплочённостью стоит ежедневный труд наставников — людей, которые научили всем военно-прикладным навыкам и объединили в единую, большую, настоящую команду. В условиях гибридной войны коллективный Запад стремится к нашему поражению. Но глядя в ваши глаза понимаю, что у них ничего не получится, потому что вы — потомки победителей!

В прошлом году в программе было 9 этапов, в этом году 15 по всем направлениям подготовки в Центре "ВОИН". Участникам предстоит доказать, что они готовы действовать в любых условиях и обстановке. По спортивному принципу порядковые номера участников определяются на жеребьёвке.

Директор Центра "ВОИН" Дмитрий Шевченко:

"Путь ВОИНа" проходият второй сезон подряд и уже стал визитной карточкой нашего Центра. Очевидно, что состязания заняли видное место в линейке военно-тактических соревнований страны. "Путь ВОИНа" развивается, и по сравнению с прошлым годом мы значительно увеличили масштаб и сложность трассы. Желаю всем участникам честной и бескомпромиссной борьбы. Пусть победит сильнейший!

"Путь ВОИНа" — это дорога мужества, дисциплины и взаимовыручки. Участников ждут серьёзные испытания, которые проверят не только физическую подготовку, но и характер, умение принимать решения в стрессовых ситуациях и нести ответственность перед собой и перед товарищами. Финал пройдет с 5 по 13 сентября в районе города Салехарда.