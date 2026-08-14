Тюменская область отмечает 82-летия со дня основания

Губернатор Александр Моор поздравил жителей региона с 82-й годовщиной со дня образования Тюменской области.

Обращаясь к жителям региона, губернатор отметил, что история региона, как и история нашей страны не раз доказывала: когда мы вместе, для нас нет ничего невозможного:

Сообща наши предшественники достигали амбициозных целей и одерживали великие победы. Мы, как и предыдущие поколения, знаем, наша сила – в единстве, сплаве сибирского характера и таланта представителей десятков народов, для которых наш регион стал родным домом. Вызовы, которые мы переживаем в этом году, показали нашу главную черту – мы не пасуем перед трудностями, а объединяемся. Ищем неординарные решения нестандартных проблем. Спокойно, методично, плечом к плечу решаем их. Благодарю вас, земляки, за вашу силу духа, за труд и взаимопомощь!

Губернатор пожелал всегда видеть возможности там, где другие видят лишь преграды. Находить уникальные решения самых сложных задач. Вместе добиваться новых успехов и побед на благо Тюменской области и России. Счастья, здоровья, мирного неба над головой и благополучия.