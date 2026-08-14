Силовики задержали в Югре мужчину, подозреваемого в публичных призывах к терроризму

Бойцы ОМОН "Сокол – Югра" Управления Росгвардии по ХМАО обеспечили силовое сопровождение при задержании сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области правонарушителя, публично призывавшего к терроризму.

В результате оперативно-разыскных мероприятий при поддержке бойцов спецподразделения территориального управления Росгвардии региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по ХМАО – Югре и Следственным управлением СК России по региону пресечена противоправная деятельность гражданина России, подозреваемого в осуществлении призывов к террористической деятельности.

По версии следствия, фигурант, действуя умышленно, с целью оказания психологического воздействия на неограниченный круг лиц, совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" в публичном канале мессенджера "Telegram".

Возбуждено уголовное дело.