Состав вакцины от гриппа полностью обновили в России к новому сезону

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), проанализировав данные глобального эпиднадзора, рекомендовала заменить все три штамма в вакцине от гриппа, это говорит о том, что вирусы, циркулировавшие ранее, значительно изменились. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

В сезоне 2026–2027 годов в вакцины для Северного полушария, в том числе для России, включены следующие штаммы:

• A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 — вариант "свиного" гриппа, который нам хорошо знаком по пандемии 2009 года, но в обновленной форме.

• A/Darwin/1454/2025 (H3N2) — вариант "гонконгского" гриппа.

• B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria) — вирус гриппа B.

Состав вакцины меняется каждый го, потому что вирусы гриппа постоянно мутируют. Этот процесс, называемый антигенным дрейфом, приводит к тому, что прошлогодняя вакцина может стать менее эффективной против новых, изменившихся штаммов. ВОЗ круглогодично мониторит циркуляцию вирусов в более чем 100 странах через Глобальную систему эпиднадзора за гриппом (GISRS) и дважды в год дает рекомендации по обновлению вакцин. Именно благодаря этой слаженной работе мы имеем возможность защитить себя от наиболее актуальных угроз.

Опасность гриппа любого штамма определяется не столько его названием, сколько способностью вызывать тяжелые осложнения. Однако некоторые особенности у штаммов этого сезона есть.

Штамм A(H3N2) (гонконгский грипп) традиционно считается одним из наиболее патогенных. В прошлом сезоне появился существенно отличающийся вариант этого вируса, который получил распространение во всем мире и способствовал более раннему началу эпидсезона в ряде стран. По данным ВОЗ, именно этот вариант, наряду с A(H1N1), преобладал в структуре заболеваемости.

Штамм B/Victoria, входящий в состав вакцины, также может вызывать тяжелое течение, особенно у детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Важно помнить, что грипп B часто присоединяется к уже циркулирующим вирусам гриппа A во второй половине эпидсезона, создавая вторую волну заболеваемости.

Можно ли по симптомам понять, каким штаммом заразился человек?

Клинически отличить грипп, вызванный штаммом H1N1, от H3N2 или гриппа B практически невозможно. Симптомы всех этих вирусов очень схожи:

• Высокая температура

• Сильная головная и мышечная боль

• Общая слабость и интоксикация

• Сухой кашель, боль в горле

• Заложенность носа

Точно определить штамм можно только с помощью лабораторной диагностики — ПЦР-теста. Однако для лечения и прогноза это не так критично, как для эпидемиологического мониторинга. Главное — своевременно распознать грипп, начать лечение под контролем врача и не допустить осложнений: пневмонии, бронхита, синусита, обострения хронических заболеваний.

Когда ожидается подъём заболеваемости?

Основной подъем заболеваемости традиционно приходится на осенне-зимний период. По прогнозам Роспотребнадзора, начало эпидемического сезона 2026–2027 годов ожидается в первой декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети и студенты — в организованные коллективы. Это первая волна.

Вторая волна, по наблюдениям эпидемиологов, часто связана с активизацией вируса гриппа B и может приходиться на конец февраля – начало марта. Эпидемический подъем характеризуется волнами заболеваемости, которые фиксируются с сентября по апрель. После новогодних праздников также нередко наблюдается рост заболеваемости, связанный с возвращением людей в коллективы.