Рефинансирование ипотеки набирает обороты: каждый месяц рост превышает треть

На российском ипотечном рынке фиксируется заметный тренд — в среднем спрос на рефинансирование кредитов растёт на 37% ежемесячно. Доля уже доходит до 10% в общей структуре выдач. По данным отраслевой аналитики ВТБ, объёмы операций в июне и июле по перекредитованию в отдельных сегментах стабильно превышали 1 млрд рублей в месяц.
Эксперты связывают динамику с ожиданиями дальнейшего смягчения денежно‑кредитной политики. При снижении ключевой ставки заемщики используют рефинансирование как инструмент снижения долговой нагрузки: возможность пересмотреть условия кредита позволяет им сократить ежемесячные платежи.
Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин:
Пока доля рефинансирования остается незначительной, но в случае дальнейшего снижения ключевой ставки интерес к этому инструменту будет возрастать.
Среди основных требований процедуры рефинансирования — отсутствие просроченной задолженности по действующему кредиту. Как правило, воспользоваться механизмом можно спустя полгода после оформления предыдущего займа. Для ряда кредитов дополнительно учитывается условие о регистрации залога в пользу первичного кредитора.
Параллельно на рынке сохраняется высокий интерес к рыночной ипотеке: в июле её доля в структуре выдач доходила до 52%, что отражает общую активность заёмщиков и разнообразие стратегий управления ипотекой.
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