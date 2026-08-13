Рефинансирование ипотеки набирает обороты: каждый месяц рост превышает треть

На российском ипотечном рынке фиксируется заметный тренд — в среднем спрос на рефинансирование кредитов растёт на 37% ежемесячно. Доля уже доходит до 10% в общей структуре выдач. По данным отраслевой аналитики ВТБ, объёмы операций в июне и июле по перекредитованию в отдельных сегментах стабильно превышали 1 млрд рублей в месяц.

Эксперты связывают динамику с ожиданиями дальнейшего смягчения денежно‑кредитной политики. При снижении ключевой ставки заемщики используют рефинансирование как инструмент снижения долговой нагрузки: возможность пересмотреть условия кредита позволяет им сократить ежемесячные платежи.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин:

Пока доля рефинансирования остается незначительной, но в случае дальнейшего снижения ключевой ставки интерес к этому инструменту будет возрастать.

Среди основных требований процедуры рефинансирования — отсутствие просроченной задолженности по действующему кредиту. Как правило, воспользоваться механизмом можно спустя полгода после оформления предыдущего займа. Для ряда кредитов дополнительно учитывается условие о регистрации залога в пользу первичного кредитора.

Параллельно на рынке сохраняется высокий интерес к рыночной ипотеке: в июле её доля в структуре выдач доходила до 52%, что отражает общую активность заёмщиков и разнообразие стратегий управления ипотекой.