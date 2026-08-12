Звездный дождь из созвездия Персея прольется на Землю

Фото - https://astro-tower.ru/

В эту среду, 12 августа, на Землю прольется звездный дождь из созвездия Персея. Это самый популярный метеорный поток года - Персеиды. Максимум активности наблюдается в ночь с 12 на 13 августа, сообщается на сайте обсерватории Chervishevo.

Это время, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц от кометы 109P/Свифта-Таттля. Частицы представляют собой обледенелые камешки и песчинки, размером до 3 см. Врезаясь на скорости порядка 60 км/с в нашу атмосферу, они резко нагреваются и ярко вспыхивают. Зеленое свечение н екоторым особо ярким метеорам добавляет кислород из Земной атмосферы, который ионизируется от высокой температуры вспышки.

Будет ли видно Персеиды в Тюмени? Конечно видно - это событие планетарного масштаба и его смотрят от 60° с.ш. до 40° ю.ш. Наблюдать нужно на открытом пространстве, где ничего не ограничивает обзор - метеоры вспыхивают по всему небу. Место для наблюдения должно быть вдали от ярких фонарей и фар машин. Чем больше звезд вы видите, тем лучше условия.

Начинать наблюдения можно после 22.00 - 23.00, когда хорошо стемнеет. Прогнозы активности до 100 метеоров в час по факту оказываются сильно завышены. На деле, к полуночи можно ожидать около 10 в час, с увеличением к рассвету до 40-60 в час. При этом не нужно забывать, что это средняя активность. То есть вы можете полчаса не видеть ни одного, а потом они полетят пачками по 2-3 штуки. Кроме метеоров, вы обязательно увидите множество спутников, которые на разных скоростях бороздят ночное небо. Некоторые периодически вспыхивают (из-за вращения).

Условия видимости в этом году идеальные. Обычно главной помехой является Луна, но в этот раз она занята солнечным затмением, то есть находится рядом с Солнцем, и совершенно не помешает наблюдению Персеид. А вот погода может подкинуть сюрприз. Будем надеяться, что это сюрприз в хорошем смысле.