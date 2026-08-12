Уровень воды в реках продолжает снижаться в Тюменской области

Паводок на реках в Тюменской области идет на спад, в Ярковском округе в Туре пик паводка, сообщил губернатор Александр Моор.
За сутки уровень воды в Туре в Тюмени опустился на два сантиметра и составляет 853 см. Это по-прежнему выше отметки "опасное явление" (850 см). Река Тавда также продолжает снижение: за сутки – минус два сантиметра -до 928.
Понемногу уходит вода и в границах села Богандинского: на Пышме гидропост зафиксировал спад ещё на два сантиметра - до 617 см.
В Ярковском округе вода прибывает. За сутки – плюс один сантиметр. Судя по всему, это пик паводка, отметил Моор.
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