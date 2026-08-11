Паводок продолжает отступать в Тюменском округе

Снижение воды по всем населенным пунктам Тюменского округа продолжается, контроль дамб и насыпей остается приоритетной задачей, так как на защитные сооружения давит большой объем воды, а сверху опять поливает дождями, сообщили глава округа Ольга Зимина.

Округ готовится начать санитарную обработку освобожденных от воды домов, строений и земельных участков и утилизацию погибшей рыбы - идет прием заявок.

Ежедневные подомовые обходы подтопленных населенных пунктов и СНТ добавляют новые адреса в границы ЧС.

Зимина напомнила, что механизм включения в границы ЧС состоит из нескольких этапов: обращение собственника или обход специалистами теруправления, подтверждение факта подтопления дома и невозможности проживания в нем, внесение адреса в постановление о режиме ЧС Тюменского округа, передача информации в Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, внесение адреса в областное постановление.Только после этого данные передаются в Департамент социального развития для получения выплаты.

На проведение всей этой работы отведено два месяца. Собственники домов, внесенных в границы ЧС, с подтвержденным фактом проживания в пострадавшем доме обязательно получат все причитающиеся им выплаты, подчеркнула глава округа.