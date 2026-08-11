Около 12 тысяч тюменцев в этом году жаловались на присасывание клещей, 83 из них заболели

09:38 11 августа 2026
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На 10 август в медицинских организациях Тюменской области зарегистрировано 11 833 обращения граждан по поводу присасывания клещей, из них 1784 - дети до 14 лет. Зарегистрировано 33 случая заболевания клещевым энцефалитом, 50 случаев заболевания клещевым боррелиозом, сообщает регуправление Респотребнадзора.

С начала эпидсезона 2026 года исследовано от населения 1835 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3% клещах, возбудитель клещевого боррелиоза - в 30% клещах.

Теги: Роспотребнадзор , клещи
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