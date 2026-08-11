Более 16 млн рублей потеряли от действий мошенников жители Тюменской области

За прошедшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 39 жителей региона, общая сумма похищенных денежных средств превысила 16 млн рублей, 4,7 млн из них жительница Тобольска отдала курьеру, желая подзаработать на "криптовалютной бирже".

Тобольская межрайонная прокуратура организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества.