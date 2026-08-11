УФССП России по Тюменской области возглавила Елена Ловандо

С 10 августа 2026 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области возглавила полковник внутренней службы Елена Ловандо. До этого она занимала должность руководителя УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре с 2018 года, а еще раньше, с 2013 года — командовала УФССП России по Красноярскому краю.

Прежний руководитель - полковник внутренней службы Кабдула Хайдаров стал главным судебным приставом Югры, встав во главе соответствующего Управления. Под его 10-летним руководством Управление по Тюменской области достигло значительных результатов: по результатам работы за 2025 год стало лучшим территориальным органом в Российской Федерации. За помощь жителям Тюменской области в ликвидации природных катастроф и многолетнюю добросовестную службу Хайдаров удостоен медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Представил нового руководителя начальникам подразделений Управления начальник организационно-контрольного управления ФССП России генерал-майор внутренней службы Иван Николаев. Он отметил заслуги К.М. Хайдарова, оценил его высокие результаты работы и выразил надежду, что Е.Е. Ловандо продолжит вести службу на том же уровне, сохраняя и развивая начатые ранее проекты, адаптируя их к новым условиям или требованиям.

Кадровые перестановки производятся в рамках плановой ротации руководителей региональных Управлений службы судебных приставов, сообщили в пресс-службе ведомства.