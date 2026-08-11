Только 16% жителей Тюмени с опытом обращения за выплатой считают низкую стоимость главным критерием при выборе полиса

Только 16% жителей Тюмени с опытом обращения за выплатой по страхованию жизни считают низкую стоимость полиса признаком хорошей страховой компании. Полные и быстрые выплаты отметили 34% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования страховой компании Сбера — СберСтрахования жизни.

Проблемы при рассмотрении заявления или перечислении страховой выплаты возникли у 16% опрошенных.

Среди тех, кому первоначально отказали в выплате, 44% пытались оспорить решение страховой компании. Только в 0,5% случаев страховщик пересмотрел первоначальное решение.

Отказ повлиял на дальнейшее отношение к страхованию у большинства столкнувшихся с такой ситуацией. 42% стали внимательнее изучать отзывы и рейтинги страховых компаний. У 35% пропало желание страховаться, ещё у 13% снизилось доверие к страховщикам. Только у 3% отношение к страхованию не изменилось.

Помимо полных и быстрых выплат, среди признаков хорошей страховой компании жители Тюмени называли условия страхования, включая покрываемые риски и страховую сумму (этот вариант выбрали 27% опрошенных), а также надёжность и финансовую устойчивость компании (24%). Репутация и известность страховщика важны для 12%, качество сервиса, дополнительные услуги и удобство обслуживания — для 6%.

Ирина Корсакова, исполнительный директор СберСтрахования жизни:

В страховании главное — выполнять обязательства перед человеком полностью и в срок. Наше исследование показало, что именно быстрые и полные выплаты россияне чаще всего называют главным признаком хорошей страховой компании. При этом один негативный опыт может повлиять на отношение ко всему рынку: после отказа люди теряют доверие к страховщикам или вовсе не хотят страховаться дальше. Поэтому человеку важно ещё до оформления полиса понимать, как компания ведёт себя при наступлении страхового случая. Для этого нужны открытые и сопоставимые данные о выплатах: сколько обращений завершилось выплатой, в каком размере и за какой срок. Такая информация поможет оценивать страховщиков по результату, который имеет значение для клиента, и выбирать компанию, на которую можно будет опереться в сложной ситуации.

В исследовании приняли участие люди, которые самостоятельно обращались за выплатой по договору страхования жизни, а также родственники и выгодоприобретатели застрахованных лиц. Опрос проводился в июле 2026 года.