На одном из тюменских предприятий возник пожар после падения беспилотников

В результате падения нескольких БПЛА на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области произошло возгорание. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил губернатор Александр Моор.

"Ситуация на моём личном контроле. Ещё раз призываю не распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков и последствий ударов. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни", - напомнил глава региона.