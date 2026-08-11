На одном из тюменских предприятий возник пожар после падения беспилотников

16:45 10 августа 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В результате падения нескольких БПЛА на территории одного из промышленных предприятий в Тюменской области произошло возгорание. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил губернатор Александр Моор.

"Ситуация на моём личном контроле. Ещё раз призываю не распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков и последствий ударов. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни", - напомнил глава региона.

 

Теги: Александр Моор , беспилотники , пожар
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2026