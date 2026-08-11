В Югре усилили контроль за состоянием реки Иртыш из-за жары и замора рыбы в тюменских реках

В Ханты‑Мансийске состоялось совещание, посвящённое состоянию поверхностных вод и водных биологических ресурсов реки Иртыш. Главной темой обсуждения стала оценка рисков для водных акваторий и объектов жизнеобеспечения населения Югры в условиях сложившейся гидрологической обстановки, сообщили в Нижнеобском РУ Росрыболовства.

Как пояснила начальник Ханты‑Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ "Обь‑Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Ольга Волковская, аномально жаркий июль в округе привел к прогреву речной воды, что влияет на условия обитания водных биоресурсов:

Аномально жаркая погода приводит к прогреву речной воды. Поскольку растворимость газов в воде обратно пропорциональна температуре, концентрация растворённого кислорода снижается. Дополнительным фактором становится усиление биологических процессов: в тёплой воде ускоряется метаболизм рыб и других гидробионтов, а также активизируется микробная деятельность при разложении органического вещества – всё это повышает потребление кислорода.

При этом, несмотря на высокие температуры, в пределах Югры не зафиксировано массовых случаев гибели рыбы, однако на юге региона фиксируется предзаморное состояние рыбы. Заморные явления и нетипичное поведение водных биоресурсов также обнаружены в Свердловской, Тюменской и Курганской областях. Предварительные данные указывают, что в речную систему поступают обогащённые железом и органикой воды, насыщенные биогенными соединениями – их источник локализуется в верховьях реки Тура.

Основная причина гибели биоресурсов – острый дефицит кислорода, вызванный органическим загрязнением из‑за паводка и последующим окислением органики. В настоящее время Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии проводятся экспедиционные исследования с отбором проб воды – маршрут охватывает участок от посёлка Бобровский (граница Югры с Тюменской областью) до района Ханты-Мансийска (место впадения Иртыша в Обь).

Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству совместно со специалистами научной организации Росрыболовства ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" организован ежедневный мониторинг уровня кислорода, температурного режима и фиксации гибели водных биоресурсов на реке Иртыш.