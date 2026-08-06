Движение на паромной переправе в Ярково остановлено

18:00 05 августа 2026
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Паромная переправа закрыта на автомобильной дороге Ярково-Новоалександровка-Ленино в Ярковском округе из-за высокого уровня воды. Река Тобол вышла из берегов и отрезала дорогу, ведущую к переправе, сообщили в Главном управлении строительства ТО.

Жителям населённых пунктов предлагают воспользоваться объездными дорогами: Ялуторовск-Ярково или Тюмень – Ханты-Мансийск.

Ситуация находится на контроле Управления автомобильных дорог Тюменской области. После снижения уровня воды в реке движение барж будет восстановлено.

 

Теги: ограничение движения , паводок
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