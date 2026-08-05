Вода зашла в 133 жилых дома и 1964 приусадебных и дачных участков в Тюменской области

Вода на реках Тура в Тюмени и Тавде в селе Нижняя Тавда идет на спад - на сегодняшнее утро 889 см и 942 см, Пышма в Тюменском округе у села Богандинское добавила за последние сутки ещё пять сантиметров - до 621 см, водна паводка на Туре дошла до Ярковского округа.

На утро 5 августа в трёх муниципалитетах подтоплено 133 жилых дома и 1964 приусадебных и дачных участков. Эвакуировано 64 человека, в том числе 9 детей. Из них размещены в пунктах временного размещения — 41 человек.

"Чтобы защитить населённые пункты, отсыпали и укрепили свыше двух километров земляных валов и насыпей. Создан необходимый запас мешков с грунтом", - сообщил данные губернатор Александр Моор.