Проект "Тюмень — мы вместе" для помощи пострадавшим от паводка запустили в Тюмени

15:00 04 августа 2026
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Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил о запуске волонтерского проекта "Тюмень — Мы Вместе", его цель — быть рядом с каждым, кто столкнулся с бедой, помочь пережить трудности, сформировать атмосферу взаимной поддержки, отметил он в "Максе".

Проект "Тюмень — Мы Вместе" объединит неравнодушных граждан, волонтёров, общественные организации и городские службы.

По мнению глав города, проект поможет быстрее и эффективнее помогать жителям - обрабатывать звонки пострадавших от паводка; консультировать и предоставлять необходимую информацию; при необходимости доставлять воду, продукты и лекарства пенсионерам; оказывать помощь в уборке придомовой территории и просушке дома после паводка.

Максим Афанасьев:

Мы создаём чёткую систему, где каждая просьба о помощи будет услышана, каждое доброе дело учтено и поддержано. Мы намерены заранее подготовить механизмы реагирования, обучить волонтеров, создать координационные центры, продумать логистику, чтобы в нужный момент действовать оперативно, без промедления.

Если вы хотите быть полезным, присоединяйтесь к проекту! Телефон 510-560.

Если ваша семья или ваш дом пострадали — не оставайтесь со своей бедой наедине. Обращайтесь за помощью: мы обязательно поможем вам! Телефон 45-15-20.

Теги: Максим Афанасьев , администрация Тюмени , добровольцы , паводок , социальные проекты
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