Проект "Тюмень — мы вместе" для помощи пострадавшим от паводка запустили в Тюмени

Глава Тюмени Максим Афанасьев сообщил о запуске волонтерского проекта "Тюмень — Мы Вместе", его цель — быть рядом с каждым, кто столкнулся с бедой, помочь пережить трудности, сформировать атмосферу взаимной поддержки, отметил он в "Максе".

Проект "Тюмень — Мы Вместе" объединит неравнодушных граждан, волонтёров, общественные организации и городские службы.

По мнению глав города, проект поможет быстрее и эффективнее помогать жителям - обрабатывать звонки пострадавших от паводка; консультировать и предоставлять необходимую информацию; при необходимости доставлять воду, продукты и лекарства пенсионерам; оказывать помощь в уборке придомовой территории и просушке дома после паводка.

Максим Афанасьев: