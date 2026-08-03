В Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1 854 приусадебных участка

В Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1 854 приусадебных участка. Из опасной зоны эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. 38 размещены в ПВР, остальные у родственников, сообщи губернатор Александр Моор.

"Продолжаем работы по защите населённых пунктов от большой воды, держу ситуацию на личном контроле", - заявил глава региона.