В Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1 854 приусадебных участка

10:39 03 августа 2026
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Продолжение: Тюменский губернатор рассказал о паводковой ситуации в регионе

В Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1 854 приусадебных участка. Из опасной зоны эвакуировано 53 человека, в том числе 9 детей. 38 размещены в ПВР, остальные у родственников, сообщи губернатор Александр Моор.

"Продолжаем работы по защите населённых пунктов от большой воды, держу ситуацию на личном контроле", - заявил глава региона.

Теги: Александр Моор , паводок
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