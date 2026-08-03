Около 30 лифтов в тюменских мноргоквартирниках обновил московский завод

Карачаровский механический заводь ввел в эксплуатацию 28 лифтов в многоквартирных домах Тюменской области в рамках региональной программы капремонта, сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики правительства Москвы.

Согласно опубликованным данным, завод завершил работы по вводу в эксплуатацию 28 лифтов в 11 многоквартирных домах высотой от 9 до 14 этажей. Проект предусматривал производство, поставку, замену и ввод в эксплуатацию подъемников, а также ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений. Для жилых домов были поставлены лифты грузоподъемностью 400 и 630 килограммов.

"За каждым проектом в регионе стоит комплексная работа — от производства оборудования и организации поставок до ввода лифтов в эксплуатацию. Такой подход позволяет обеспечивать высокий уровень исполнения контрактов и надежную работу оборудования на протяжении всего срока службы. Сегодня КМЗ поставляет лифты более чем в 30 регионов страны и продолжает расширять географию присутствия", — подчеркнул генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.