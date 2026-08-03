Тюменский губернатор рассказал о паводковой ситуации в регионе

11:15 03 августа 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: Тюменцы за рубль могут набрать чистую воду в 127 водомате

Уровень Туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр. На сегодня гидропост показывает 895 см. На реке Тавде волна паводка прошла село Нижняя Тавда, сейчас вода на отметке 945 см (уровень "опасное явление" не достигнут). Река Пышма у села Богандинского всё ещё поднимается, плюс 11 см за сутки, сейчас её уровень составляет 610 см, сообщил губернатор Александр Моор.

"Судя по отметкам выше по течению в Свердловской области, скоро рост прекратится", - поделился мнением Александр Моор.

Теги: паводок
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2026