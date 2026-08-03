Тюменский губернатор рассказал о паводковой ситуации в регионе

Уровень Туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр. На сегодня гидропост показывает 895 см. На реке Тавде волна паводка прошла село Нижняя Тавда, сейчас вода на отметке 945 см (уровень "опасное явление" не достигнут). Река Пышма у села Богандинского всё ещё поднимается, плюс 11 см за сутки, сейчас её уровень составляет 610 см, сообщил губернатор Александр Моор.

"Судя по отметкам выше по течению в Свердловской области, скоро рост прекратится", - поделился мнением Александр Моор.