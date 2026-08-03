Аудиотур по тюменскому паблик-арту запустили "Морфология улиц" и Яндекс Go

Международный проект паблик-арта "Морфология улиц" совместно с Самокатами Яндекс Go подготовили специальный аудиотур по уличному искусству Тюмени, который можно проехать на самокате. В нем 22 объекта — муралы, арт-объекты и барельефы. Аудиоэкскурсию записали команда проекта и художники из разных городов России.

Маршрут позволяет по-новому познакомиться с городом и объединяет самые заметные работы тюменского паблик-арта, которые создали художники Андрей Люблинский, Максим Има, Владимир Абих, Никита Ходак, Михаил Добровольский и многие другие. Уникальность маршрута в том, что он проходит через разные районы Тюмени и позволяет посмотреть объекты, которые жители могли раньше не видеть вживую из-за их асположения. Между всеми объектами комфортно добраться на самокате.

Специальный маршрут будет доступен до конца сезона самокатов. Ознакомиться с ним можно на сайте "Морфологии улиц", а найти ближайший самокат — в приложении Яндекс Go. Перед началом маршрута пользователям также рекомендуется ознакомиться с обучающим разделом "Катайтесь безопасно".

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени с 2017 года. Благодаря ему на зданиях города появилось более 140 работ от художников со всей России. Проект "Морфология улиц" реализует агентство MORFA.