Врачи предупредили родителей об опасности одновременного применения парацетамола и аспирина при высокой температуре у детей

Пытаться сбить высокую температуру у детей одновременно парацетамолом и аспирином смертельно опасно. Такое сочетание препаратов не усиливает жаропонижающий эффект, но наносит мощнейший токсический удар по внутренним органам, вызывая необратимый некроз тканей.

"Если аспирин истощил защитные запасы белка в печени, а следом или одновременно дали парацетамол, последний перестает быть лекарством — он превращается в мощнейший токсичный метаболит NAPQI. В таком случае препараты многократно усиливают токсичность друг друга, вызывая необратимое поражение органов", — уточнила врач-педиатр тюменской поликлиники №12 Мария Мелкова.

Эксперт отмечает, что погибшие клетки печени и почек практически не восстанавливаются, что делает поражение фатальным, - сообщает АиФ-Тюмень.