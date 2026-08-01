Врачи предупредили родителей об опасности одновременного применения парацетамола и аспирина при высокой температуре у детей

20:28 02 августа 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Пытаться сбить высокую температуру у детей одновременно парацетамолом и аспирином смертельно опасно. Такое сочетание препаратов не усиливает жаропонижающий эффект, но наносит мощнейший токсический удар по внутренним органам, вызывая необратимый некроз тканей.

"Если аспирин истощил защитные запасы белка в печени, а следом или одновременно дали парацетамол, последний перестает быть лекарством — он превращается в мощнейший токсичный метаболит NAPQI. В таком случае препараты многократно усиливают токсичность друг друга, вызывая необратимое поражение органов", — уточнила врач-педиатр тюменской поликлиники №12 Мария Мелкова.

Эксперт отмечает, что погибшие клетки печени и почек практически не восстанавливаются, что делает поражение фатальным, - сообщает АиФ-Тюмень.

Теги: дети , здоровье
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2026