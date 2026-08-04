Глава Тюменского округа рассказала о паводковой обстановке в селах

На утро 4 августа уровень воды в Туре в районе Тюмени – 892 см (-3), Пышмы в селе Богандинском – 616 см (+6). При этом по водомерным рейкам фиксируется снижение уровня Туры в Салаирке на 5 см, в Молчановой и Коняшиной – на 4 см, в Ембаево и Каскаре – на 3 см, в Чикче и Якушах – на 1 см, По Пышме снижение на 4 см в Чаплыке, в Червишево за сутки - 0, в Головиной +3 см, сообщила глава Тюменского округа Ольга Зимина.

"Сегодня на оперштабе руководители теруправлений доложили о мониторинге гидрозащитных сооружений (в Якушах дополнительно укрепляем дамбу, проверяем целостность насыпей в Молчановой, Чикче, Червишево, Головиной, Винзилях, Богандинском, Каскаре), обходах подтопленных участков с раздачей памяток, затаривании и укладке мешков (Кыштырла, Головина, Богандинское, Винзили, Каскара, СНТ "Птицевод" и др.), подвозе воды", - сообщила Зимина.

Ведется контроль за уровнем воды в мелиоративных и водоотводных канавах - вода из рек поднимается по ним в населенные пункты, создавая угрозу подтопления.

Прогнозируемые дожди на уровень воды в реках повлиять не должны, но могут размыть насыпи, поэтому дежурство на объектах должно быть постоянным, в том числе и в ночное время, подчеркнула Зимина.