Без вступительных испытаний в ТИУ зачислили 21 абитуриента

Тюменский индустриальный университет опубликовал первые приказы о зачислении. Счастливыми обладателями бюджетных мест стал абитуриенты с приоритетным правом, поступающие вне конкурса и в рамках особой, отдельной, целевой квот, сообщили в вузе.

Без вступительных испытаний в ТИУ зачислили 21 абитуриента. Больше всего олимпиадников поступило на специальность "Строительство уникальных зданий и сооружений" и направление подготовки "Архитектура". В рамках особой квоты студентами стали 80 человек. На целевое обучение зачислено 118 абитуриентов, в пределах отдельной квоты – 220. Всего 439 человек уже стали первокурсниками Тюменского индустриального университета.

Абитуриенты, обладающие приоритетным правом, но не прошедшие по квотам, имеют возможность участвовать в общем конкурсе – в том же вузе или другом.

Участники основного этапа зачисления могут увидеть свою позицию и оценить шансы на поступление в конкурсных списках на бюджетные места бакалавриата и специалитета, которые опубликованы на сайте университета и Госуслугах в сервисе "Подбор вуза" или личном кабинете.

Найдя себя в конкурсном списке, нужно успеть подать согласие на зачисление до 5 августа (до 14:00 по тюменскому времени).

Подать согласие можно на Госуслугах после присвоения заявлению статуса "Передано в вуз" или лично в приемной комиссии. При необходимости можно забрать согласие из одного вуза и отнести в другой. На Госуслугах это можно сделать через выставление отметок в личном кабинете. Если подавали согласие лично, отозвать его можно также на Госуслугах.

ВАЖНО! Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе на бюджетные и договорные места. Заключение договора об образовании не лишает поступающего права участия в бюджетном конкурсе. В случае если была произведена оплата стоимости обучения, а абитуриент поступил на бюджетное место, по заявлению заказчика возврат денежных средств производится в полном объеме. Заявление необходимо предоставить в университет до 31 августа.

Приказы о зачислении на бюджетные места в рамках основного конкурса будут опубликованы 7 августа.

Если поступить на бюджет не получилось, и вы участвуете в конкурсе на платное обучение, необходимо заключить договор с вузом до 10 августа. Сделать это можно через Госуслуги, если заявление подавалось на портале, или лично в Приемной комиссии ТИУ по адресу: ул. Республики, 47. Также важно вовремя внести плату за обучение.

Приказы о зачислении на договорные места будут опубликованы 14 августа.