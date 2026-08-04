Выдачи кредитов наличными в России выросли на 64%

За семь месяцев 2026 года объем выдачи потребительских кредитов в России достиг 2,9 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 64%.

По предварительной оценке ВТБ, россияне оформили за семь месяцев в банках страны более 15 млн кредитов наличными, что на 43% больше, чем годом ранее. Основными факторами роста рынка стали постепенное снижение ключевой ставки и начало реализации отложенного спроса на потребительские цели.

"Рынок потребкредитования продолжает расти вслед за корректировкой среднерыночных ставок. Россияне постепенно возвращаются к отложенным крупным покупкам и активно рассматривают рефинансирование, которое сейчас становится экономически целесообразным. В то же время в месячном выражении динамика выдачи потребкредитов в июле выглядит более сдержанно, чем в первом полугодии. Во многом это связано с осторожной риторикой ЦБ по ключевой ставке – рынок ждет определенности", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

По его словам, на рынке сложилась уникальная ситуация, когда на фоне снижения ставок по кредитам у пользователей остается возможность продолжать копить средства на депозитах.