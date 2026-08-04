Аналитики Домклик назвали самые популярные параметры ипотечных квартир на вторичном рынке Урала

В России спрос на вторичном рынке недвижимости в 2026 году получил новый импульс за счёт смягчения денежно-кредитной политики и роста доступности рыночных ипотечных программ, доля которых в общем количестве выдач за первое полугодие превысила 51%. Эксперты Домклик изучили ипотечные сделки на вторичном рынке недвижимости за первые шесть месяцев 2026 года и выяснили, какие квартиры пользуются спросом у ипотечных заёмщиков.

По информации аналитиков, объекты, купленные в ипотеку в Уральском федеральном округе, в среднем стоили 4,2 млн рублей. Для сравнения, в Приволжском федеральном округе показатель составил 4 млн рублей, в Северо-Кавказском – 3,1 млн рублей. Дороже всего оказались ипотечные квартиры в Центральном федеральном округе: там медианная цена объекта на вторичном рынке составила 5,9 млн рублей. Готовое жильё на Дальнем Востоке обходилось в среднем в 5,6 млн рублей, а на Северо-Западе страны – 5,5 млн рублей.

Медианная площадь квартир в УрФО составила 45,8 кв. м. Самая большая медианная площадь объектов зафиксирована в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах – 47,6 кв. м и 47,2 кв. м соответственно. После показателя УрФО следуют Сибирский ФО (45,7 кв. м), Северо-Западный ФО (45 кв. м), Центральный ФО (44,8 кв. м). Наименьшие по площади квартиры на вторичном рынке приобретались в Приволжском (44,1 кв. м) и Южном федеральных округах (43,9 кв. м).

Многоквартирные дома, в которых приобретается в ипотеку вторичная недвижимость, постепенно "молодеют". В Уральском федеральном округе квартиры в домах 2010-х годов пользовались спросом чаще других, так же, как и в Северо-Кавказском, Южном, Центральном ФО. В домах 1980-х годов постройки чаще всего покупали квартиры в Дальневосточном и Сибирском ФО. Последняя и самая старшая категория – это дома 1970-х годов постройки. В большинстве случаев именно в таких МКД покупалась вторичная недвижимость в Приволжье и Северо-Западном федеральном округе.

В основном жители российских регионов покупали одно- и двухкомнатные квартиры – на них в 2025 году пришлось почти 80% ипотечных кредитов. При этом в Уральском федеральном округе на двухкомнатные пришлось 42,7% кв. м квартир. Также "двушки" чаще выбирали в Дальневосточном (44,2%) и Сибирском округах (42,6%). Однокомнатные и студии были наиболее популярны в Южном (44,1%), Приволжском (40%) и Северо-Западном (39,8%) округах.

С января по июнь 2026 года наибольшее количество сделок было совершено в Центральном федеральном округе – более четверти всех сделок по стране (26,3%). Вторым по количеству стал Приволжский федеральный округ (22,8%). Далее разместились Северо-Западный (13%), Сибирский (11,6%) и Уральский (11,3%) федеральные округа. Меньше всего покупок квартир на вторичном рынке недвижимости было совершено в Северо-Кавказском федеральном округе (2,6%).