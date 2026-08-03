Инвесторы меняют финансовое поведение

Во втором квартале 2026 года розничные инвесторы изменили модель поведения на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом. Аналитики брокера ВТБ связывают это с переходом инвесторов от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах.



Ключевая тенденция второго квартала – концентрация спроса на акциях лидеров рынка. Более 60% всего объема покупок за вычетом продаж среди самых популярных бумаг пришлось на нефтегазовый и финансовый сектор. Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом.



Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ: