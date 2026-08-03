Инвесторы меняют финансовое поведение

Во втором квартале 2026 года розничные инвесторы изменили модель поведения на рынке акций: несмотря на сезонное снижение общего оборота торгов, объем нетто-покупок вырос почти в 6 раз по сравнению с первым кварталом. Аналитики брокера ВТБ связывают это с переходом инвесторов от спекулятивных операций к долгосрочному накоплению позиций в качественных бумагах.
Ключевая тенденция второго квартала – концентрация спроса на акциях лидеров рынка. Более 60% всего объема покупок за вычетом продаж среди самых популярных бумаг пришлось на нефтегазовый и финансовый сектор. Инвесторы отдают предпочтение компаниям с устойчивым бизнесом и дивидендным потенциалом.
Андрей Яцков, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ:
Смена модели поведения от активной спекулятивной торговли к накоплению обычно происходит на стадии, когда инвесторы верят в среднесрочный потенциал рынка сильнее, чем в краткосрочные колебания. При этом концентрация покупок в "голубых фишках" – это сигнал возможной переоценки приоритетов, когда качество и дивидендная доходность важнее волатильных идей.
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