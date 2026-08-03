Тюменцы за рубль могут набрать чистую воду в 127 водомате

12:45 03 августа 2026
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Продолжение: Около 500 жителей Тюменского округа вакцинировались от гепатита на фоне паводка

Со 2 августа еще в 91 водомате цена за литр воды снижена в пять раз - в региональном проекте "Чистая вода" теперь участвуют 127 аппаратов, их расположение можно узнать на Геопортале Тюменской области, сообщили в "Росводоканал Тюмень".

"В результате договорённостей между компанией "Росводоканал Тюмень" и предпринимателями вода доступна за символическую плату – 1 рубль. Полностью бесплатный доступ к воде сделать технически невозможно из-за особенностей способов оплаты и настроек самих аппаратов", - отметили в компании.


Проект "Чистая вода" запущен в Тюмени и Тюменском округе по поручению губернатора Александра Моора. На улицах уже работают мобильные пункты набора воды, временные водоразборные колонки: на территории школ, детских садов, поликлиник установлено оборудование для набора воды.

Теги: паводок , чистая вода
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