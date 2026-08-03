Уполномоченный по правам человека в РФ решила помочь ветерану СВО из Тюмени

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с Уполномоченным по правам человека в Тюменской области Олегом Датских взялп на контроль ситуацию с защитой жилищных и социальных прав ветерана СВО из Тюмени.

"Из сообщений в СМИ узнала о сложной жизненной ситуации, в которой оказался ветеран СВО из Тюмени. Мужчина был зарегистрирован и проживал в муниципальном жилом помещении. Однако в 2019 году, когда он находился в отъезде как рабочий-вахтовик, суд заочно признал его утратившим право пользования комнатой из-за долгого отсутствия. С 2022 года мужчина выполнял боевые задачи в зоне проведения СВО, где получил ранение. Вернувшись со службы, ветеран столкнулся с правовыми и административными препятствиями: из-за отсутствия постоянной регистрации по месту жительства он лишился возможности своевременно оформить инвалидность и положенные ему выплаты, ко всему прочему, ещё остался без жилья", - рассказала историю тюменца федеральный омбудсмен.

По словам Лантратовой, необходимые запросы уже направлены в компетентные ведомства.