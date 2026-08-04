Губернатор Моор заявил о прохождении пика паводка на реке Туре в Тюмени

Река Тура в районе Тюмени и река Тавда продолжают снижаться. На сегодня уровень Туры составляет 892 см, Тавды – 943. Пик паводка здесь прошел, сообщил губернатор Александр Моор.
Максимальны подъем воды в Туре на территории Тюмени зафиксирован 2 августа на отметке в 896 см (оя-850), с 3 августа вода начала отступать.
Между тем волна движется вниз по течению. В селе Покровском за последние сутки Тура прибыла на 7 сантиметров, её уровень сейчас 878 см, отметка "опасное явление" здесь 906 см. Также понемногу прибавляет Пышма: у села Богандинского – 616 см (+6 см), на этом гидропосте "опасное явление" – 662 см.
Александр Моор:
Подтоплено 125 домов и 1 912 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуированы 53 человека: из них 38 размещены в ПВР, остальные – у родственников.
В ряде населённых пунктов продолжается укрепление земляных валов, завезён грунт, сформирован запас мешков с землей. Все участки защитных сооружений находятся под круглосуточным наблюдением дежурных групп.
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