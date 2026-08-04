В Югре испытают силу на 10 тонн и покажут редкие спортивные дисциплины

В Ханты-Мансийске начинают застраивать арену для самого массового спортивного мероприятия этого лета. Тюменцы могут добраться до столицы Югры на машине или авиатранспортом и за один день получить максимум впечатлений.

8 августа на стадионе "Югра-Атлетикс" запланирован фестиваль ВТБ "Сибирское здоровье", который станет главной площадкой Дня физкультурника в регионе. Программа в этом году ориентирована на необычные форматы и зрелищность.

Интерес к фестивалю высокий: свои команды на соревнования зарегистрировали уже более 20 крупнейших предприятий. Главная интрига – показательные выступления самого сильного человека: атлет планирует сдвинуть с места 10-тонный автомобиль.

"8 августа на фестивале я планирую показать, что нет предела человеческим возможностям! Мой принцип "Если не сейчас, то когда?" в сочетании с атмосферой "Сибирского здоровья" очень мотивирует, и меня радует что с каждым годом количество жителей, занимающихся спортом и придерживающихся здорового образа жизни растёт в геометрической прогрессии", – отметил Александр Зинец, победитель турниров по силовому экстриму, пауэрлифтингу и армрестлингу, рекордсмен России, обладатель титула "Самый сильный человек ХМАО - Югры".

Помимо традиционных футбола, волейбола, стритбола и легкой атлетики, участников ждут редкие и зрелищные виды спорта. Бочча, корнхолл, джакколо, фиджитал-соревнования и пожарно-спасательное мастерство – каждый формат раскрывает свои грани: от ювелирной точности до предельной силы и слаженной работы.

"Фестиваль "Сибирское здоровье" с 2013 года объединяет активных людей и заряжает энергией. Более 40 спортивных локаций на площадке – это возможности каждому открыть что-то новое, попробовать редкий вид спорта, выйти на площадку и поддержать коллег или близких", – прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

В каждом виде спорта победители получат медали, а зрители – мотивацию сохранять и укреплять свое здоровье.