"Золотые луга" помогают доставлять чистую воду жителям Тюмени

Фото из канала Александра Моора в MAX

АО "Золотые луга" присоединилось к проекту "Чистая вода", который реализуется по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора. Компания предоставила "Росводоканал Тюмень" две машины с цистернами и водителей для бесплатной доставки воды жителям областного центра.

С 1 по 8 августа водовозы компании работают по двум адресам: ул. Тюменская, 61; ул. Широтная, 80. Жители могут бесплатно набрать воду, предоставленную "Росводоканал Тюмень", в собственную тару. Все цистерны, используемые для подвоза, прошли необходимую обработку.

"Когда возникает ситуация, затрагивающая большое количество жителей, особенно важно объединять возможности органов власти, коммунальных служб и предприятий. У нашей компании есть необходимый транспорт, поэтому мы предоставили машины и водителей для подвоза воды. Для нас важно быть полезными региону, в котором живут и работают наши сотрудники, их семьи, партнёры и потребители", – отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Всего в рамках проекта "Чистая вода" в Тюмени и Тюменском округе организовано более 230 точек набора воды. В их числе 46 передвижных пунктов, временные водоразборные колонки, водоматы, а также точки на территории образовательных и медицинских учреждений.

К организации подвоза подключились муниципалитеты юга Тюменской области, коммунальные службы, предприятия, предприниматели и волонтёры. Машины большого объёма направляются прежде всего в густонаселённые микрорайоны и на наиболее востребованные адреса. Одной из таких точек стала улица Широтная, 80, где при необходимости одновременно размещают несколько водовозов, чтобы сократить время ожидания жителей.

Актуальные адреса и график работы пунктов набора воды обновляются ежедневно на Геопортале Тюменской области и в канале Информационного центра правительства региона. Дополнительную информацию можно получить по телефону кол-центра "Росводоканал Тюмень": 540-940.