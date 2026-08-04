Рефинансирование кредитов экономит россиянам четверть ежемесячного платежа

Заемщики, оформившие рефинансирование кредитов наличными в первом полугодии 2026 года, сократили ежемесячный платеж в среднем на 25% – с 56 до 43 тыс. рублей. В июне объем рефинансирования вырос на четверть по сравнению с маем и достиг 3,3 млрд рублей. Всего за полгода россияне оформили 10 тыс. таких займов почти на 10 млрд рублей, сообщили в ВТБ.

По статистике банка, 85% заемщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более договора. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для клиентов снижаются, это заметно для заемщиков, оформивших кредиты в период пиковых процентов.

"Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом, что подтверждается динамикой в этом сегменте. Мы видим, что текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков, и во втором полугодии эта тенденция закрепится", – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Программы рефинансирования позволяют объединить до шести кредитов. Главное условие – отсутствие просроченной задолженности по всем объединяемым обязательствам. Процесс настроен удаленно, все этапы россияне могут осуществить в банковском приложении, при этом дополнительные справки не требуются. Рефинансирование становится доступным через четыре месяца после оформления предыдущего кредита.