Атаман Сибирского войскового казачьего общества и губернатор Тюменской области обсудили развитие казачества

На встрече с атаманом Сибирского войскового казачьего общества Андреем Тимошенко обсудили итоги совместной работы и наметили планы на будущее, сообщил губернатор Александр Моор.

"Казаки всегда были и остаются надёжной опорой нашей страны. Именно они стояли у истоков освоения Сибири. Но и сейчас казаки активно участвуют в жизни Тюменской области: занимаются военно‑патриотическим воспитанием молодёжи, помогают поддерживать общественный порядок, обеспечивать безопасность. Будем и дальше поддерживать и развивать казачество на территории нашего региона", - подчеркнул Моор.

Губернатор отметил, что казаки всегда были воинами и участвуют в спецоперации: с февраля 2022 года в боевых действиях приняли участие 170 человек из Отдельского казачьего общества Тюменской области. Казаки также занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов на передовую. А еще казаки хорошие хозяйственники - для них в регионе создаются условия для возрождения, развития и поддержки традиционного уклада. В этом году в Тюменской области принят закон о выделении земли казачьим обществам в долгосрочную аренду без проведения торгов.