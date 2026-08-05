Команда Тюменской области отправилась на финальный этап "Зарницы 2.0"

Победители регионального этапа в старшей возрастной категории - команда "ВОИН-Тигры" - отправились в Волгоград на финальный этап Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0". В составе - ученики Мальковской средней общеобразовательной школы и курсанты филиала Центра "ВОИН".

Ребята прошли подготовку по направлениям тактики, огневой и медицинской подготовки, связи, управления беспилотными летательными аппаратами и другим дисциплинам. На протяжении нескольких месяцев "ВОИН-Тигры" готовились к испытаниям. Теперь им предстоит встретиться с сильнейшими командами страны.

Следить за подготовкой и участием в соревнованиях можно в канале отряда "ВОИН-Тигры" в мессенджере MAX. На победу влияет количество подписчиков канала, а также реакции и комментарии на конкурсный пост военкора отряда в день испытаний.