Погибшую в водоемах Тюмени рыбу соберут и сожгут в печах закрытого типа

Погибшую из-за паводка на Туре рыбу в Тюмени соберут и утилизируют в закрытых печах, чтобы не было запаха, сообщил губернатор Александр Моор.

Паводок на Туре пошел на спад в Тюмени, службы готовятся к ликвидации последствий, санобработке территорий и домов, куда зашла вода. Особый вопрос - утилизация рыбы, массовая гибель которой, по словам экспертов, произошла из-за критического уровня кислорода в воде.

Очень важный вопрос, который волнует многих, - утилизация мертвой рыбы. Как считают специалисты, ее массовую гибель спровоцировало снижение кислорода в Туре до критического уровня. Принято решение, что собирать и утилизировать погибшую рыбу будут специализированные организации. Технология сбора отработана, утилизировать рыбу будут в печах закрытого типа, открытого горения в этом случае нет, соответственно, запаха тоже не будет", - сообщил Моор.