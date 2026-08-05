В Тюменской области стали больше ценить подсобных рабочих

Аналитики Авито Работы изучили вакансии, опубликованные на платформе, и составили рейтинг профессий с самыми динамично растущими зарплатными предложениями. По итогам I полугодия 2026 года в Тюменской области лидером стала позиция подсобного рабочего — средние зарплатные предложения для специалистов выросли на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 79 981 руб/мес.

На втором месте оказались разнорабочие со средним зарплатным предложением 93 668 руб/мес — за год показатель вырос на 56%. Разнорабочие выполняют подсобные и вспомогательные работы на производственных и строительных объектах, участвуют в погрузочно-разгрузочных операциях и уборке территорий. Третью строчку рейтинга заняли строители — работодатели предлагали им в среднем 150 000 руб/мес, что на 54% выше прошлогодних показателей.

На четвёртом месте вакансии для слесарей. Таким специалистам в первом полугодии 2026 года работодатели в среднем были готовы платить 121 111 руб/мес (+50% за год). Слесари выполняют техническое обслуживание, ремонт и наладку механического оборудования, осуществляют слесарно-сборочные работы и изготовление деталей по чертежам. Замыкает пятёрку лидеров профессия автомаляра, для которой средние зарплатные предложения составили 150 000 руб/мес (+50%). Автомаляры выполняют подготовку поверхностей, покраску и полировку кузовов автомобилей, осуществляют подбор и смешивание лакокрасочных материалов.

Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода может зависеть от региона трудоустройства, графика работы, опыта и квалификации специалиста, а также специфики конкретного работодателя.

Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы: