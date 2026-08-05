В Тюменской области стали больше ценить подсобных рабочих

Аналитики Авито Работы изучили вакансии, опубликованные на платформе, и составили рейтинг профессий с самыми динамично растущими зарплатными предложениями. По итогам I полугодия 2026 года в Тюменской области лидером стала позиция подсобного рабочего — средние зарплатные предложения для специалистов выросли на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 79 981 руб/мес.
На втором месте оказались разнорабочие со средним зарплатным предложением 93 668 руб/мес — за год показатель вырос на 56%. Разнорабочие выполняют подсобные и вспомогательные работы на производственных и строительных объектах, участвуют в погрузочно-разгрузочных операциях и уборке территорий. Третью строчку рейтинга заняли строители — работодатели предлагали им в среднем 150 000 руб/мес, что на 54% выше прошлогодних показателей.
На четвёртом месте вакансии для слесарей. Таким специалистам в первом полугодии 2026 года работодатели в среднем были готовы платить 121 111 руб/мес (+50% за год). Слесари выполняют техническое обслуживание, ремонт и наладку механического оборудования, осуществляют слесарно-сборочные работы и изготовление деталей по чертежам. Замыкает пятёрку лидеров профессия автомаляра, для которой средние зарплатные предложения составили 150 000 руб/мес (+50%). Автомаляры выполняют подготовку поверхностей, покраску и полировку кузовов автомобилей, осуществляют подбор и смешивание лакокрасочных материалов.
Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода может зависеть от региона трудоустройства, графика работы, опыта и квалификации специалиста, а также специфики конкретного работодателя.
Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы:
Несмотря на сохраняющийся кадровый дефицит, который варьируется от профессии и региона, мы наблюдаем рост числа вакансий: в I полугодии 2026 года количество предложений для сборщиков мебели выросло на 69% год к году, для сотрудников склада — на 39%, для газорезчиков — на 7%. Но сегодня предприятия все активнее инвестируют не только в расширение штата, но и в повышение эффективности существующих производственных процессов. Также при общем замедлении "зарплатной гонки" мы отмечаем рост зарплатных предложений в вакансиях для наиболее востребованных специалистов, обеспечивающих производственные и логистические процессы.
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