Тюменские самокатчики и велосипедисты стали участниками 150 дорожных аварий, двое из них погибли

В этом году в Тюменской области произошло 73 ДТП с участием электросамокатчиков, в них ранены 78 человек, это на треть больше, чем годом ранее. С участием велосипедистов произошло 77 ДТП, два человека погибли и 78 получили ранения. Такие данные приводит ГАИ ТО.

В городе Тюмени более двух тысяч пользователей электросамокатов и велосипедов привлечены к административной ответственности за катание по пешеходным переходам (по правилам на них нужно спешиваться).