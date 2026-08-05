Клинику в Тюмени обязали выплатить пациентке около 700 тыс рублей за неправильное лечение перелома

Центральный районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по иску 34-летней женщины о взыскании компенсации морального вреда с частной клиники за неправильное лечение перелома со смещением лучевой кости правой руки, после которого потребовалась повторная операция, сообщили в облпрокуратурае.

В январе 2025 года истица обратилась в частную клинику с жалобой на перелом со смещением лучевой кости правой руки. Там ей выполнили остеосинтез кости пластиной, а через месяц после рентгенографического исследования рекомендовали ее удалить. В ОКБ-2, куда обратилась женщина, врачи выявили недостатки при установке пластины и провели повторную операцию.

В досудебном порядке решить вопрос о возмещении причиненного вреда потерпевшей не удалось и она обратилась в суд. Судебные эксперты установили прямую причинно-следственную связь между дефектами оказания женщине медицинской помощи в клинике и наступлением негативных последствий (болевой синдром, контрактура сустава, повреждение сухожилия, необходимость повторной операции), что причинило ее здоровью вред средней тяжести. В итоге суд взыскал с клиники компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей, штраф 270 тыс. рублей за неисполнение требований пациента в добровольном порядке и 120 тыс. в счет компенсации стоимости оплаченных медицинских услуг.

Решение суда не вступило в законную силу.