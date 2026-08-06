Посетители эногастрономической ярмарки в Тюмени могут поучаствовать в выборе лучшего вина России

Всероссийская эногастрономическая ярмарка проходит в Тюмени с 29 июля, гости ярмарки могут не только продегустировать эксклюзивную продукцию российских виноделов и сыроварен, но и принять участие в голосовании, по итогам которого в конце года будут названы лучшие вина России, сообщил председатель "Ярмарочного союза" организаторов ярмарок, производителей и продавцов отечественных товаров, организатор мероприятия Сергей Комаров.

В этом году ярмарка стартовала в апреле в Самаре, прошла в Красногорске, Москве, вернулась в Самару и приехала в Тюмень, после нас - Казань, Оренбург (впервые), Воронеж и снова Красногорск. Голосование проходит в каждом городе Жители и гости Тюмени могут попробовать вина Краснодарского края, Крыма, Дона и Самары.

Чтобы проголосовать за понравившийся образец, достаточно навести камеру смартфона на QR-код, размещённый на стойке каждой винодельни, перейти по ссылке и, отсканировав этикетку, поставить оценку. На основе голосов гостей будет определён фаворит мероприятия.

Проект реализуется совместно с Минпромторгом, Россельхозбанком и медиапроектом РСХБ "Своё вино".