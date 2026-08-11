Около 90 жителей Тюмени получили матпомощь в связи с паводком

17:00 11 августа 2026
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Глава Тюмени Максим Афанасьев провел заседание оперативного штаба по решению  вопросов, связанных с затоплением и подтоплением части территории города.

"Важная составляющая работы с жителями, пострадавшими при паводке, – рассмотрение заявлений на оказание материальной помощи. Поступило уже 273 таких обращения. После их рассмотрения на финансовую помощь в связи утратой имущества первой необходимости (более 78 тысяч рублей) могут претендовать 29 семей. Единовременную материальную выплату (более 15 тысяч) оформили ещё 88 человек", - сообщил Афанасьев.

Чтобы получить положенную выплату, обращайтесь в Центр обеспечения мер социальной поддержки: Пермякова, д. 24/2, телефон: 8 (3452) 48-59-27; Единый контакт-центр: 8-800-100-00-01. Размер выплаты рассчитывается индивидуально после проверки каждой конкретной ситуации.

Теги: Максим Афанасьев , выплаты , паводок
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