Около 90 жителей Тюмени получили матпомощь в связи с паводком

Глава Тюмени Максим Афанасьев провел заседание оперативного штаба по решению вопросов, связанных с затоплением и подтоплением части территории города.

"Важная составляющая работы с жителями, пострадавшими при паводке, – рассмотрение заявлений на оказание материальной помощи. Поступило уже 273 таких обращения. После их рассмотрения на финансовую помощь в связи утратой имущества первой необходимости (более 78 тысяч рублей) могут претендовать 29 семей. Единовременную материальную выплату (более 15 тысяч) оформили ещё 88 человек", - сообщил Афанасьев.

Чтобы получить положенную выплату, обращайтесь в Центр обеспечения мер социальной поддержки: Пермякова, д. 24/2, телефон: 8 (3452) 48-59-27; Единый контакт-центр: 8-800-100-00-01. Размер выплаты рассчитывается индивидуально после проверки каждой конкретной ситуации.