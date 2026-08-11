В ТИУ подвели итоги основного этапа приемной кампании

Тюменский индустриальный университет завершил основной этап зачисления на бюджетные места программ бакалавриата и специалитета. В этом году интерес к вузу значительно вырос: конкурс составил 17 заявлений на место (против 13 в прошлом году), а ряды студентов-бюджетников пополнили 2432 человека.

Всего на бюджетные места в этом году было подано более 32 848 заявлений – это существенно превышает показатели прошлой приемной кампании (в 2025 году - 27 105 заявлений).

Традиционно наибольшим спросом у абитуриентов пользуются флагманские инженерные и IT-направления университета. Топ-3 по количеству заявлений по общему конкурсу: строительство – 3 167 заявлений; нефтегазовое дело – 2 937 заявлений; многопрофильный конкурс "Информатика и вычислительная техника" (включает направления: Информатика и ВТ, Информационные системы и технологии, Программная инженерия) – 2 036 заявлений;

Средний балл зачисленных по общему конкурсу составил 73 балла (с учетом всех квот на бюджет – 72 балла). По целому ряду направлений проходные баллы заметно увеличились.

На приоритетном этапе приемной кампании было зачислено 435 человек.

Высокую динамику показало поступление по отдельной квоте для участников СВО и их детей: в этом году зачислено 219 человек (79% от выделенных мест), что в 1,28 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в рамках приоритетного этапа зачислены: 115 человек по целевой квоте (квота выполнена на 92%); 80 человек по особой квоте для льготных категорий граждан; 21 победитель олимпиад школьников, поступившие без вступительных испытаний.

Ректор ТИУ Юрий Клочков:

ТИУ уверенно удерживает статус одного из самых востребованных технических вузов страны. Рост конкурса, увеличение проходных баллов и осознанный выбор абитуриентов в пользу инженерных и IT-специальностей говорят о высоком доверии к качеству нашего образования и перспективам трудоустройства выпускников.

Абитуриенты, подавшие документы на платное обучение в ТИУ, все еще могут выбрать нужное направление подготовки. Приказ о зачислении на договорную форму обучения будет опубликован 14 августа.