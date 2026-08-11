Около 30 тысяч заявлений на поступление приняли колледжи и Техникумы Тюмеской области

В колледжи и техникумы Тюменской области подано около 30 тысяч заявлений на поступление, больше всего на сестринское и лечебное дело, сварочное производство, разработку и управление программным обеспечением, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, сообщили в информационном центре правительства региона.
В целом по России в колледжи и техникумы подано свыше 3,2 млн заявлений. В этом году бюджетных мест стало на 30 тысяч больше - всего около 880 тысяч. Больше половины бесплатных квот приходится на технические профессии и специальности. Более миллиона заявлений подано в колледжи и техникумы "Профессионалитета" – федеральная программа реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и в 2026 году предоставляет 283 тысячи бюджетных мест.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко:
Перед нами стоит цель по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих, обозначенная президентом Владимиром Путиным. С начала приемной кампании абитуриенты подали более 3,2 миллиона заявлений в организации СПО – это примерно на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru