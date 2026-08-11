Около 30 тысяч заявлений на поступление приняли колледжи и Техникумы Тюмеской области

Департамент образования и науки Тюменской области

В колледжи и техникумы Тюменской области подано около 30 тысяч заявлений на поступление, больше всего на сестринское и лечебное дело, сварочное производство, разработку и управление программным обеспечением, мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, сообщили в информационном центре правительства региона.

В целом по России в колледжи и техникумы подано свыше 3,2 млн заявлений. В этом году бюджетных мест стало на 30 тысяч больше - всего около 880 тысяч. Больше половины бесплатных квот приходится на технические профессии и специальности. Более миллиона заявлений подано в колледжи и техникумы "Профессионалитета" – федеральная программа реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" и в 2026 году предоставляет 283 тысячи бюджетных мест.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: