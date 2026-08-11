В Югре за сезон на водоемах утонули 46 человек

С начала купального сезона по состоянию на 11 августа в Югре зарегистрировано 46 происшествий на воде, что привело к гибели 36 человек, среди которых, к сожалению, 6 детей, сообщает ГУ МЧС округа.
Один из последних случаев произошел 6 августа в Сургутском районе. От единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета поступило сообщение о том, что на протоке Малая Романовская реки Обь во время купания один человек утонул, а другому удалось спастись. Пропавшим без вести оказался мужчина 1982 года рождения, а спасённым – мужчина 1987 года рождения. 10 августа тело утонувшего обнаружили спасатели.
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