Госавтоинспекция Тюменской области усилит контроль на трассах

Госавтоинспекция Тюменской области в августе усилит контроль нарядами ДПС на опасных участках трасс, в первую очередь на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск, где в этом году идет рост дорожной аварийности.

Начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер:

Мы уже фиксируем увеличение числа ДТП с участием детей-пассажиров на федеральных и региональных автодорогах. Семьи возвращаются из летних отпусков, водители пытаются проехать большие перегоны без отдыха, устают и совершают ошибки, в том числе в выборе скорости. Только за прошедшую неделю в ДТП на федеральных и региональных автодорогах погибли 4 человека, в том числе ребенок, 29 человек получили ранения.

На аварийных участках федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском и Уватском округах в ближайшее время начнут нести службу наряды специализированного взвода полка ДПС Госавтоинспекции. За первые полгода на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло 87 ДТП, в которых погибли 19 человек – 10 на уватском участке трассы, 7 на ярковском, 2 на тобольском, 161 человек получил ранения.