В "Росводоканале Тюмень" рассказали, можно ли пить воду во время промывки сетей

16:00 11 августа 2026
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Как проводится промывка? Используются ли реагенты? Можно ли пользоваться водой из-под крана во время работ? На основные вопросы тюменцев ответили в "Росводоканале Тюмень".

Чтобы быстрее обновить воду в трубах специалисты "Росводоканал Тюмень" промывают водопроводные сети. Мы получили много вопросов от жителей — отвечаем на самые популярные.

Как и чем промывают сети?
Для промывки используется обычная питьевая вода из системы водоснабжения.
К участку сети подключается пожарный рукав, открывается задвижка, и вода сбрасывается в систему канализации. За счет увеличения расхода и скорости движения, происходит вытеснение воды из трубопровода и ее замена на свежую.

Можно ли пользоваться водой во время промывки для бытовых нужд?
Да. В период проведения промывки водой можно пользоваться. Никакие реагенты при помывке коммуникаций не применяются.

Почему промывка проводится сейчас?
В результате внедрения процесса аэрации на Метелевских водоочистных сооружениях удалось значительно повысить эффективность очистки речной воды от запаха. Чтобы обновленная вода быстрее дошла до потребителей специалисты тюменского водоканала проводят промывки сети.

Теги: Тюмень Водоканал , водоснабжение , чистая вода
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