В "Росводоканале Тюмень" рассказали, можно ли пить воду во время промывки сетей

Как проводится промывка? Используются ли реагенты? Можно ли пользоваться водой из-под крана во время работ? На основные вопросы тюменцев ответили в "Росводоканале Тюмень".

Чтобы быстрее обновить воду в трубах специалисты "Росводоканал Тюмень" промывают водопроводные сети. Мы получили много вопросов от жителей — отвечаем на самые популярные.

Как и чем промывают сети?

Для промывки используется обычная питьевая вода из системы водоснабжения.

К участку сети подключается пожарный рукав, открывается задвижка, и вода сбрасывается в систему канализации. За счет увеличения расхода и скорости движения, происходит вытеснение воды из трубопровода и ее замена на свежую.

Можно ли пользоваться водой во время промывки для бытовых нужд?

Да. В период проведения промывки водой можно пользоваться. Никакие реагенты при помывке коммуникаций не применяются.

Почему промывка проводится сейчас?

В результате внедрения процесса аэрации на Метелевских водоочистных сооружениях удалось значительно повысить эффективность очистки речной воды от запаха. Чтобы обновленная вода быстрее дошла до потребителей специалисты тюменского водоканала проводят промывки сети.