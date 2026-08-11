Полную промывку системы водоснабжения проведут в Тюмени, чтобы устранить запахи из воды

15:00 11 августа 2026
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В Тюмени начали полную промывку системы водоснабжения, это станет заключительным этапом восстановления качества воды после паводка и ухудшения состояния Туры. Работы "Росводоканал" планирует завершить ориентировочно за полторы недели.

Специалисты будут промывать тупиковые участки системы водоснабжения — это необходимо для улучшения качества воды и удаления застоявшихся отложений, в которых сохранился неприятный запах. Во время промывки вода временно может изменить цвет или запах — специалисты подчеркивают, что это нормальное явление. Управляющие компании заранее предупредят жителей через объявления и домовые чаты.

На качество воды могут влиять не только магистральные сети, но и внутридомовые коммуникации. После того, как работы будут завершены, история с неприятным запахом уйдет в прошлое, заверили в администрации города.

 

Теги: администрация Тюмени , водоснабжение , чистая вода
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