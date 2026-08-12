Отец и сын из Челябинской области погибли ночью в ДТП под Уватом

"Лада Гранта " и большегруз " Ситрак" столкнулись 11 августа около полуночи на 353 -м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском округе, погибли 61-летний водитель легового автомобиля и его 29-летний сын - жители Челябинской области, сообщили в ГАИ ТО.

Предварительно установлено, что погибший водитель выехал на полосу встречного движения. Водитель фуры от госпитализации отказался. Обстоятельства ДТП выясняются.