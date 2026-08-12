Более 150 домов и 2 тысяч участков остаются подтопленными в Тюмени и пригороде

10:10 12 августа 2026
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В Тюмени, Тюменском и Ярковском округах остаются подтопленными 151 жилой дом и 2 056 приусадебных участков. Там, где стихия начала отступать, из зоны подтопления вышло 32 жилых дома. В таких случаях сотрудники спецслужб по заявкам жителей будут откачивать воду и просушивать участки и помещения, сообщил губернатор Александр Моор.

Из опасной зоны эвакуировано 66 человек, 41 житель находится в пунктах временного размещения, остальные – у родственников.

Теги: Александр Моор , паводок
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