Более 150 домов и 2 тысяч участков остаются подтопленными в Тюмени и пригороде

В Тюмени, Тюменском и Ярковском округах остаются подтопленными 151 жилой дом и 2 056 приусадебных участков. Там, где стихия начала отступать, из зоны подтопления вышло 32 жилых дома. В таких случаях сотрудники спецслужб по заявкам жителей будут откачивать воду и просушивать участки и помещения, сообщил губернатор Александр Моор.

Из опасной зоны эвакуировано 66 человек, 41 житель находится в пунктах временного размещения, остальные – у родственников.