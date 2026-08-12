"Единая Россия" продлила сбор предложений в народную программу

Жители разных муниципалитетов Тюменской области отправили более 50 тысяч предложений в народную программу "Единой России", поделиться своей инициативой можно до 22 августа, сообщает информационный центр правительства ТО.

Работать над новой народной программой регион начал в феврале. Подавляющее большинство идей связано с благоустройством, здравоохранением, дорожной инфраструктурой, строительством и ремонтом учреждений образования, спорта, объектов ЖКХ, городской среды.

Своими инициативами по поводу развития Тюменской области можно поделиться на сайте естьрезультат.рф. Кроме того, сбор ведётся и в очном формате в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

26 августа пройдет региональная конференция, где будет сформирована региональная народная программа. Все инициативы будут учтены в планах развития региона.